Wie weet meer over de branden aan de Van Polanenstraat in Hendrik- Ido - Ambacht?

In de nacht van 26 maart brandde er nog een auto uit van hetzelfde gezin uit, dit was om 01.21 uur. Ook op 3 mei was de brandstichter actief, alleen bleef het toen gelukkig bij een poging. Dit was om 3.10 uur ’s nachts.

Het onderzoek naar de dader is in volle gang. Er zijn sporen en camerabeelden veiliggesteld. Ook is er buurtonderzoek gedaan. We zijn op zoek naar een jongen met een licht grijs bubbeljack met capuchon en een zwarte trainingsbroek met witte schoenen die op een van de dagen voor de brand op de Van Polanenstraat liep en de auto’s bekijkt. Wellicht deed hij vooronderzoek. Op 3 mei droeg de dader een donkere winterjas en een lichte broek. Ook hier had hij een capuchon op.



Informatie?

Heb je iets gezien of gehoord woensdag op donderdag 13 mei tussen 3.30 en 4.30 uur. Of heb je informatie over de branden van 3 mei en 26 maart? Vul het onderstaande tipformulier in of bel 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.