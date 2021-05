Getuigen gezocht van autobrand

Zaterdag rond 01:45 uur ontstond brand bij een geparkeerde auto aan de Poststraat. Door het vuur ging de auto mogelijk rijden en kwam tegen een woning aan. De voordeur van de woning vatte hierdoor vlam. De bewoners van het pand konden de woning gelukkig veilig verlaten en raakten niet gewond. De brandweer heeft het vuur geblust.



De politie vermoedt brandstichting en heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Voor het onderzoek zoeken wij getuigen. Heeft u rond 01:45 uur iets verdachts gezien in of rond de Poststraat? Heeft u een camera in omgeving en mogelijk beeldmateriaal? Of heeft u andere informatie over deze brand? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook anoniem tippen via 0800-7000.



2021098019