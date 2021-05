Verdachten aangehouden in onderzoek naar dodelijk schietincident

De verdachte, een 31-jarige man zonder vaste verblijfplaats, is ingesloten en zit in beperkingen. Eerder werd in dit onderzoek een 22-jarige vrouw uit Haarlem aangehouden: haar betrokkenheid bij het geweldsincident in de Beeksteeg wordt nader onderzocht.



In het belang van het rechercheonderzoek worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan.



De politie zet het onderzoek voort.



Heeft u informatie die kan helpen in dit onderzoek? Vult u dan a.u.b. bijgaand tipformulier in.



2021093913