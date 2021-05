Aanhoudingen na bedreiging met wapen

De melder was zelf het slachtoffer dat bedreigd werd. Hij zat in een personenauto en werd achtervolgd door twee mannen op een scooter, die in het bezit zouden zijn van een wapen. Omdat hij zich bedreigd voelde, belde hij direct de politie. De scooter kwam tijdens de achtervolging van het slachtoffer ten val, waarna de bijrijder achterbleef en de bestuurder van de scooter er voor de politie vandoor ging.



De bestuurder van de scooter reageerde niet op het stopteken dat de politie gaf. De scooter reed vervolgens tegen de motoragent aan en kwam nogmaals ten val. Beide personen op de scooter raakten gewond. Zij werden aangehouden en gezien het letsel werden ze vervoerd naar het ziekenhuis door de ambulance. Tevens is er een wapen aangetroffen en deze is in beslag genomen. Team verkeer deed onderzoek naar het verkeersongeval. De bedreigde persoon heeft aangifte gedaan en de twee mannen zitten vast en worden gehoord.