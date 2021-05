Bedreiging met mes in Den Bosch, politie zoekt getuigen

De vermoedelijke dader heeft lichtblonde haren, donkerblauw/zwart jasje, lichte spijkerbroek en sprak met een Bossche accent. De dader zou in een witte Volkswagen Polo hebben gezeten met een 'x' in het kenteken.

De politie is druk bezig met het onderzoek. Er wordt onder andere een buurtonderzoek gedaan, getuigen gehoord en eventuele camerabeelden uitgelezen. Weet je meer over deze bedreiging, heb je iets gezien of heb je camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).