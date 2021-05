Man aangehouden na achtervolging in wijk Geitenkamp

Even later kwamen we de man weer tegen ter hoogte van de Jagersweg en de Reestraat, ditmaal zonder scooter. Wederom ging de man ervandoor, deze keer in de richting van het sportpark dat achter de Beukenlaan ligt. Met diverse eenheden hebben we vervolgens het sportpark omsingeld. Na inzet van de hondengeleider en de helikopter is de man op het sportpark aangetroffen op een aanhanger. De man is bekeurd voor onder andere rijden zonder rijbewijs, het rijden op een onverzekerde scooter en het negeren van een stopteken. Het gaat om een 17-jarige man uit Arnhem. We doen verder onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de diefstal van deze scooter.

2021218456^GvR