Getuigen gezocht na woningoverval Rembrandtlaan

Het is rond 03:00 uur raak bij twee slapende bewoners (een 27-jarige man en een 25-jarige vrouw) aan de Rembrandtlaand. Twee overvallers breken de voordeur open. In de woning worden de bewoners bedreigd met een vuurwapen. Als de overvallers een aantal sieraden te pakken hebben, verlaten zij de woning. De bewoners bellen snel de politie. De 27-jarige bewoner raakte gewond tijdens de woningoverval. Hij is nagekeken in het ziekenhuis, maar kon direct daarna weer naar huis.

Signalement daders

Beide daders droegen donkere kleding, een pet/muts en sportschoenen. Ook droegen ze ten tijde van de overval een mondkapje. Misschien heeft u voor of na de overval in de nacht dit tweetal gezien.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar deze woningoverval. Zo werden sporen direct veiliggesteld en wordt er buurtonderzoek gedaan. Heeft u iets gezien wat de politie kan helpen in het onderzoek of heeft u misschien camerabeelden en nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch op 0900-8844. Anoniem kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000.