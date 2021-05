Doorrijder uren na ongeval aangehouden

Ongeveer vier uur nadat het ongeval had plaatsgevonden werd de auto waar de veroorzaker in had gereden aangetroffen in Hendrik Ido Ambacht. Er lag een 31-jarige man, woonachtig in Rotterdam, in te slapen. De kentekenplaten waren van de auto afgehaald. De man gaf toe betrokken te zijn geweest bij de aanrijding en is aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en heeft daar een verklaring afgelegd. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Doorrijden na een aanrijding is strafbaar. Wettelijk is bepaald dat je niet mag doorrijden als je een verkeersongeval hebt veroorzaakt waarbij schade of letsel is ontstaan. Je moet dan je identiteit bekend maken. Ook is het strafbaar om iemand in hulpeloze toestand achter te laten. Overtreding van dit wetsartikel, artikel 7 van de Wegenverkeerswet, is een misdrijf.