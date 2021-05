Drie aanhoudingen voor autodiefstal

Bij aankomst troffen politieagenten drie mannen aan in een garagebox aan de Lijsterstraat in Heerlen. De drie mannen gingen ervandoor, maar twee van de drie konden snel worden ingerekend. De derde man, van wie de identiteit ondertussen bekend was, meldde zich later op de dag bij het politiebureau. De auto die in de garagebox stond, bleek elders in Heerlen te zijn gestolen. Vanwege de privacy van de drie verdachten wordt er geen nadere informatie verstrekt over hun identiteit.