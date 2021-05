Politie onderzoekt overlijden vrouw

Zondagmiddag rond 14:00 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie bij een woning aan Het Top in Volendam. Toen agenten de woning betraden, vonden zij het levenloze lichaam van de vrouw. Ook troffen zij een 34-jarige man uit Volendam aan die ernstig gewond was. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen. De man is aangemerkt als verdachte en formeel aangehouden. Zijn eventuele betrokkenheid bij de dood van de vrouw wordt verder onderzocht.



De recherche zet het onderzoek voort.



2021099059