Drie henneplantages in woonwijk Sittard-Geleen, ruim 1000 planten

Maandag 17 mei 2021 verrichtten de politie, ZOwonen, Enexis Netbeheer en gemeente Sittard-Geleen onderzoek in de wijk Limbrichterveld. De actiedag vond plaats in het zuidelijke gedeelte van de wijk. Tijdens deze dag zijn meer dan 350 woningen in de wijk bezocht, uiteraard met inachtneming van de landelijke coronamaatregelen. Tijdens de actie van de verschillende organisaties was er een informatiepunt ingericht waar buurtbewoners met vragen over veiligheid terecht konden. Buurtbewoners hebben tijdens de actie ook een preventiepakket met rookmelder ontvangen van de gemeente. Daarin werd aandacht gevraagd voor de veiligheid in de wijk en wat je daar zelf als bewoner aan kunt doen.

‘In de hens’

Er zijn in de wijk meerdere brandonveilige situaties aangetroffen, situaties die ‘in de hens’ kunnen vliegen. In woningen in de Akkerstraat en de Tunnelstraat trof de politie een hennepplantage aan. Een kleinere plantage werd aangetroffen in een garage aan de Valkstraat. Bij een van de hennepplantages was sprake van illegaal stroom- en watergebruik. Ook was er met de elektriciteitsaansluitingen gerommeld. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Op beide andere adressen was sprake van illegale stroomaftap. Alle planten worden vernietigd en de aangetroffen apparatuur is ter vernietiging in beslag genomen. Door de gemeente worden bestuursrechtelijke stappen gezet. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Hennep in de wijk is risico voor bewoners

Deze actiedag maakt onderdeel uit van het project ‘Hensplantages de wijk uit’, waarbij meerdere wijken in de gemeente bezocht worden om zo de drugscriminaliteit tegen te gaan. Drugscriminaliteit brengt grote risico’s met zich mee zoals brandgevaar, wateroverlast, stank en schade aan woningen. Daarbij gaan achter de kwekerijen vaak criminele organisaties schuil. Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De volgende punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij: aanwezigheid van hennepgeur, onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting, constant zoemend of ronkend geluid en/of beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.