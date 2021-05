Verdachte aangehouden voor vernielingen ramen centrum Haarlem

De politie kreeg een melding dat een man met een steen een raam in de Barteljorisstraat ingooide. Op grond van het opgegeven signalement werd een man aangehouden op de Kruisstraat welke voldeed aan het opgegeven signalement. Hij was onder invloed en zeer agressief, en is aangehouden ter zake vernieling.

Bij nader onderzoek bleken er ramen te zijn ingegooid op de Kruisstraat, de Barteljorisstraat, de Grote Houtsraat en Houtplein. Getuigen worden opgroepen zich te melden via 0900-8844.

2021100108