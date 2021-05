Meisje (14) op fiets omgekomen bij botsing met trein

Het ongeluk gebeurde rond 14.55 uur. Het meisje uit Prinsenbeek overleed ter plaatse. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk. Hierbij is onder andere een sporenonderzoek ingesteld en is een getuige verhoord. Uit het politieonderzoek is gebleken dat sprake is van een noodlottig ongeval. Het treinverkeer tussen Breda, Lage Zwaluwe en Rotterdam Centraal lag zo'n vier uur stil. De NS heeft bussen ingezet.