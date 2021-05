Jongen gewond bij schietpartij, vijf jongens gearresteerd

Het incident gebeurde op 17 mei rond 14.45 uur. De hulpdiensten kregen een melding dat in de woning was geschoten. Diverse politie-eenheden en een ambulance gingen naar de Iepenstraat. Een minderjarige bewoner werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling verliet hij het ziekenhuis. Aan het begin van de avond werd hij in de Van Reenenstraat in Vlissingen aangehouden.