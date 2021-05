Veel gestolen materiaal in loods Andijk

AANLEIDING.

De gemeente Medemblik, politie, partners en ondernemers uit de gemeente Medemblik, streven naar een vitaal industrieterrein en havens in Medemblik. Het thema ondermijning heeft vanuit de gemeente en politie bijzondere aandacht.

Al een langere periode monitort de politie verdachte panden die zijn gevestigd op het industrieterrein in Medemblik. Dit heeft te maken met het feit dat zowel bij politie als gemeente meerdere signalen zijn binnengekomen op gebied van onder andere georganiseerde hennepteelt, veel voorkomende criminaliteit, criminele netwerken en ongeregeldheden op de industrieterreinen van Medemblik. Deze signalen waren de aanleiding voor het onderzoek.

ONDERZOEK

In de loods werden diverse onderdelen aangetroffen die afkomstig waren van gestolen voertuigen, onder meer motorblokken en onderdelen van minimaal vijf gestolen campers en busjes. Enkele onderdelen waren al op een andere auto gemonteerd. De politie is nog wel op zoek naar de eigenaar van een camper waar het keukenblok ( foto 1 ) in was gemonteerd. Verder werden in de loods drie gestolen boten aangetroffen, die herleid kunnen worden naar een gedupeerde eigenaar of verzekeringsmaatschappij. (Zie bijvoorbeeld foto 2). Ook is een grote hoeveelheid gereedschap inbeslaggenomen wat gedeeltelijk kan worden teruggebracht naar een inbraak uit een bestelbusje in West-Friesland. Maar ook een gedeelte niet, de politie is op zoek naar de eigenaar van een gedeelte van het gereedschap op foto 3 en de rechtmatige eigenaar van het apparaat op foto 4.

Ter vereffening van de schade is beslag gelegd op andere waardevolle voorwerpen uit de loods, waaronder meerdere voertuigen (foto in aanhef) en twee waterscooters.

MISDAAG MAG NIET LONEN

Misdaad mag niet lonen. Daarom hanteert de politie een integrale aanpak bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Hierin staat een intensieve samenwerking tussen meerdere partners centraal. We trekken op als één overheid om criminelen van alle kanten aan te pakken: via strafrecht, bestuursrecht en fiscaal recht.

Als u ontvreemde goederen herkent of anderszins informatie heeft over het onderzoek kunt u zich in verbinding stellen met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan 0800-7000.

Meldingen en tips van burgers zijn vaak onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan zelfs de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden dankzij meldingen van alerte burgers. Heeft u vermoedens dat iets niet klopt bij u in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze!

2021092285

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4