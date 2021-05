Al 161 wapens ingeleverd tijdens inleveractie #DropIt

Voor het inleveren van vuurwapens en/of munitie moet een afspraak worden gemaakt om deze thuis op te laten halen door de politie. Anoniem inleveren van een vuurwapen is dus niet mogelijk. Het maken van een afspraak kan via 0900 – 8844. Een politiefunctionaris in burgerkleding komt het wapen dan in een onopvallende politieauto thuis ophalen. Vervolgens wordt onderzocht of het ingeleverde vuurwapen betrokken is geweest bij een strafbaar feit. Er is geen vervolging voor het bezit van het vuurwapen.

Over het resultaat tot nu toe kunnen we tevreden zijn, want elk ingeleverd wapen is er één minder op straat. Aan het einde van de actie worden alle wapens verzameld en vernietigd.

