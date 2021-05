Onderzoek naar woningbrand; wie heeft informatie of camerabeelden?

De brand was snel onder controle. Bewoners van de portiek moesten het complex tijdelijk verlaten. Na ventilatie konden de meeste bewoners weer terug hun woning in. De eerste bevindingen van brandweer en politie doen vermoeden dat er mogelijk sprake is van brandstichting. Om dit nader te onderzoeken komt de politie graag in contact met mensen die camerabeelden hebben. Ook als mensen iets verdachts hebben gezien of gehoord rond het tijdstip van de brand, is deze informatie zeer welkom.



U kunt uw beelden of informatie delen via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000.