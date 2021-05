Getuigen gezocht van ernstig verkeersongeval Tilburg

Omdat de toedracht op dit moment in onderzoek is, zoekt de politie naar getuigen. Heeft u bijvoorbeeld deze donkerkleurige Volkswagen Polo rondom het tijdstip van het ongeval door Tilburg zien rijden? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor ons onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0900 – 8844. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.

Registratienummer 2021109833