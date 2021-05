Getuigen gezocht van inbraak juwelier

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke inbraak bij een juwelier aan de Keizerstraat. Toen agenten arriveerden zagen zij dat er daadwerkelijk was ingebroken. De politie startte direct een onderzoek, maar heeft op dit moment nog geen verdachte(n) aangehouden.



Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die rond 03.00 uur iets verdachts gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Keizerstraat. Heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2021088958.

2021088958