Supermarkt overvallen, dader op de vlucht

Politieagenten gingen meteen ter plaatse en stelden een onderzoek in. Er zijn sporen afgenomen die onderzocht worden door het Nederlands Forensisch Instituut. Ook vertelden verschillende getuigen tegen de agenten wat zij hadden gezien van de overval. Uit hun verklaringen bleek dat de dader een jonge jongen was. Hij droeg op het moment van de overval een zwarte jas met een capuchon, een grijze soort joggingbroek en een wit/lichtblauw mondkapje. De jongen had donker haar en een lichte huidskleur.

Van de bedreigde medewerker is een aangifte opgenomen. De jonge overvaller had haar bedreigd met een scherp voorwerp en had geld van haar geëist. De winkel was net open, dus er zat nog geen geld in kas. De dader is dan ook zonder buit gevlucht. Mogelijk rende hij in de richting van de Westerscheldestraat.

Agenten zijn in de omgeving van de supermarkt gaan zoeken naar de ontvluchte dader maar konden hem niet traceren. Er is een Burgernetbericht verspreid in de omgeving van de supermarkt met de vraag of mensen naar de dader uit konden kijken. Vanwege het feit dat hij mogelijk een wapen bij zich zou hebben werd verzocht om de jongen niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen als mensen hem zagen.