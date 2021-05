Slachtoffer schietincident is Duitser

Het politie onderzoek is nog in volle gang. Nog steeds is niet duidelijk wat de toedracht en aanleiding voor het geweldsincident is geweest. Ook is nog onbekend hoeveel verdachten erbij betrokken waren.

Aan de hand van onder andere getuigenverklaringen is de politie bezig een beeld te vormen.

Getuigen hebben verklaard meerdere voertuigen gezien te hebben op de plaats delict. Inmiddels heeft de politie een voertuig terug gevonden. Dit is in beslag genomen en wordt nu onderzocht op sporen.

Zondagavond is de plaats delict op de Schuureikenweg opgeheven en is het stoffelijk overschot overgebracht naar een mortuarium. Waarschijnlijk zal dinsdag sectie op het lichaam verricht worden.

Getuigen

Inmiddels hebben zich een aantal getuigen gemeld. Mochten er mensen zijn die informatie of beelden hebben en dit nog niet gedeeld hebben met de politie, dan worden zij verzocht contact te zoeken met 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.