Getuigen gezocht van incident Zuiderpark

Het lijkt om een steekincident te gaan dat mogelijk in het Zuiderpark heeft plaatsgevonden, maar wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Heeft u iets gezien of gehoord wat te maken kan hebben met dit incident? Dan komt de politie graag met u in contact. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch op 0900-8844. Anoniem kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000.