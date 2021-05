Politie zoekt getuigen van overval juwelier Ridderkerk

Rond 17.15 uur kwam de dader een filiaal van een Lucardi-juwelier aan de Ridderhof binnen en deed zich in eerste instantie voor als klant. Al snel werden zijn waren bedoelingen duidelijk. Hij bedreigde een personeelslid met een handvuurwapen en nam vervolgens een aantal sieraden mee. De overvaller rende de winkel uit en stapte op een fiets waar hij mee wegreed, kennelijk in de richting van de Rabobank. Hij liet twee personeelsleden en twee klanten, die ten tijde van de overval net binnen kwamen, ongedeerd achter. De personeelseden waren wel enorm geschrokken en angstig en hebben Slachtofferhulp aangeboden gekregen.



Signalement

Dader is 30-35 jaar, droeg jeans, en had een een donkere pet op. Hij droeg een blauw/witte jas hij had blauw/groene ogen. Hij reed op de fiets weg met een gele Jumbo tas.



Bel de politie

Heeft u de overval zien gebeuren? Of heeft u de dader vóór of na de overval gezien, al dan niet op een fiets? Of heeft u misschien zelfs beelden van de overvaller? Bel dan met de politie, want uw informatie is zeer welkom. U kunt bellen met 0900-8844 en vragen naar de afdeling RTO. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.