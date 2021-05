Automobilist onder invloed rijdt woning binnen

Het ongeluk gebeurde rond 23.40 uur. Een 30-jarige bestuurder uit Oostburg verloor de macht over het stuur op de T-splitsing. Hij reed rechtdoor en belandde in de linker zijgevel van de woning. De bewoners lagen op dat moment in bed. Toen agenten ter plaatse kwamen lieten ze de automobilist allereerst een blaastest doen. Hieruit bleek dat hij geen alcohol had gedronken. Plotseling bleek dat de man van het strijdtoneel was verdwenen.