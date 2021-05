Onderzoek naar explosie bij café Rotterdam

In het café was op het moment van de explosie niemand aanwezig, er raakte dan ook niemand gewond. De glasschade was wel groot. Uit de eerste onderzoeksbevinden komen sterke aanwijzingen dat een vuurwerkbom de explosie veroorzaakt heeft.

Buurtonderzoek

Er zijn geen aanhoudingen verricht. Over de toedracht is nog niets bekend. Het onderzoek gaat vandaag volop verder. Er vindt naast forensisch onderzoek ook buurtonderzoek plaats. Daarnaast gaat de politie in gesprek met getuigen en bekijkt het onderzoeksteam de beschikbare camerabeelden.

Melden helpt!

Heeft u vannacht rond 1 uur iets verdachts gezien, of beschikt u over camerabeelden van bijvoorbeeld een dashcam, deurbel of camera aan huis? Laat het dan weten aan het onderzoeksteam, alle informatie is welkom. U kunt informatie delen door te bellen met 0900-8844. Als u anoniem wil blijven kan dat ook, bel dan met 0800-7000 of meld anoniem online via https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/