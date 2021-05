Tweede verdachte aangehouden onderzoek steekpartij

Direct na de steekpartij is een onderzoek gestart om meer duidelijkheid te krijgen over de exacte aanleiding en betrokkenen.

Dat leidde al tot de aanhouding van een 14-jarige jongen op maandag 3 mei. De 15-jarige Rotterdammer die op 4 mei is aangehouden wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer heeft gestoken. Hij zit nu vast en wordt verhoord.

Het onderzoek gaat volop verder. Camerabeelden en getuigen kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Heeft u iets gezien of gehoord of informatie over de aanleiding, neem dan alstublieft contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844. Wilt u een anonieme tip doorgeven dan kan dat via M. op 0800-7000.