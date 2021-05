Woningoverval op woning in Oosterhout

Rond 03.50 uur ontving de meldkamer een melding van een mogelijke inbraak. Meerdere personen zouden een ruit van een woning hebben vernield en binnen zijn gekomen.

Agenten zijn meteen ter plaatse gegaan, de verdachten waren toen al weg. In de tussentijd zien diverse eenheden voertuigen met hoge snelheid richting Teteringen rijden. Omdat deze vermoedelijk iets met de overval te maken hadden, is de achtervolging ingezet. De voertuigen waren uit het zicht geraakt, maar even later kwam er een melding dat een van de voertuigen klem gereden zou zijn op de Paulusweg in Oosterhout. Rondom de voertuigen stonden meerdere personen, die gesommeerd zijn op hun buik te gaan liggen. Ter plaatse bleek het te gaan om betrokkenen van de woningoverval en twee mogelijke verdachten. De verdachten zijn aangehouden en meegenomen naar het politiecellencomplex. Het incident wordt onderzocht door de recherche.