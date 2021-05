Vier aanhoudingen na mishandeling en beroving

Maastricht - De politie heeft maandag 3 mei jl. vier minderjarige jongens aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling en beroving van een 14-jarige jongen op 21 januari in Maastricht. De jongens, waarvan drie woonachtig in Maastricht en één in Riemst (BE), zitten vast in verband met het onderzoek.