Verdachten aangehouden na drogeren jonge vrouwen in Soest

Op vrijdagavond 11 december spreken twee meisjes af met een jongen die zij online hebben leren kennen. Zij ontmoeten hem en een vriend bij bij een tankstation aan de Burgemeester Grothestraat in Soestdijk. Een van de jongens geeft ze in de auto meerdere alcoholische drankjes. Eén van de meisjes wordt op een gegeven moment beroerd en geeft over in de auto. Vervolgens raken de slachtoffers in de auto versuft en worden ze op de Dorpsstreek in Soest op straat gedumpt. Een voorbijganger treft hen rond 22.50 uur daar aan. Ze worden naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat zij niet alleen alcohol in hun bloed hebben, maar ook zijn gedrogeerd met GHB.