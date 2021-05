9-jarig jongetje beroofd

Hij is bij de Eendrachtstraat aangesproken door 3 andere jongens, twee op een fiets en 1 op een elektrische step. Het slachtoffer werd bedreigd met mishandeling en uiteindelijk is hem een mes getoond, omdat de drie zijn step wilden hebben. Het slachtoffer kon wegrennen en moest zijn step, met witte wielen, achterlaten. Hij heeft aangifte gedaan. De politie verricht een buurtonderzoek.

De drie verdachten voldoen aan het volgende signalement:

Verdachte 1, ongeveer 14 jaar oud, donker getinte huidskleur, droeg zijn haar in dreadlocks tot onder de schouders, gekleed in zwarte jas en broek met een zwart schoudertasje;

Verdachte 2, jongen van ongeveer 10 jaar oud, donker getinte huidskleur, gekleed in een camouflage jas, hij was met de elektrische step;

Van de 3e verdachte is alleen bekend dat deze ook ongeveer 10 jaar oud was met een donker getinte huidskleur, op de fiets.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn of de samenstelling van signalementen herkent dan horen wij dat graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2021090901.