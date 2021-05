Aanhoudingen voor vuurwapenhandel

Tijdens een onderzoek naar de verkoop van vuurwapens via internet kwam de recherche de 33-jarige verdachte op het spoor. Op 20 april konden zij hem op heterdaad aanhouden toen hij een vuurwapen wilde verkopen bij het treinstation in Bovenkarspel. Toen de agenten daarna een woning doorzochten in Bovenkarspel vonden zij nog een vuurwapen en de bijbehorende munitie. Hier werd ook een 25-jarige vrouw aangehouden. Uit de verzamelde gegevens bleek de verdachte contact te hebben met een man uit Grootebroek, die mogelijk lopen maakte voor de vuurwapens. Hij werd 30 april in zijn woning aangehouden.



De 33-jarige verdachte is voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit vast. De andere twee verdachten zijn weer heengezonden maar blijven verdachten in deze zaak.



De recherche zet het onderzoek voort en sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.



2021075715