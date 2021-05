Grote hoeveelheid witte heroïne aangetroffen in voertuig

Witte heroïne kan door onwetende gebruikers nog wel eens verward worden met cocaïne. Die vergissing kan levensgevaarlijk zijn aangezien heroïne veel sterker is dan cocaïne. In 2014 zijn in korte tijd drie Britse toeristen in Amsterdam overleden aan de gevolgen van het snuiven van witte heroïne. De recherche vermoedt dat de toeristen in de veronderstelling waren dat zij cocaïne hadden gekocht.