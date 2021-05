Meisjes met wapens aangehouden

De politie kreeg woensdagmiddag 5 mei een melding dat een groep jongeren op de Leyweg onenigheid had. De melder vertelde dat enkele personen in de groep wapens bij zich hadden. Toen de politie bij de locatie aan kwam, spatte de groep uiteen. Met hulp van hun collega’s konden de agenten de groep uiteindelijk insluiten en controleren. Tijdens die controle bleek dat een 14-jarige Haagse een boksbeugel en schroevendraaier bij zich had. Ook had zij een omgebouwde pen, waarvan ze een mes kon maken, bij zich. De 13-jarige Haagse had een mes bij zich. De twee meisjes werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar werden zij in bijzijn van hun ouders/verzorgers gehoord over het wapenbezit. Het 13-jarige meisje werd met een bon naar huis gestuurd, het 14-jarige meisje is doorverwezen naar Bureau Halt.



Wapenbezit jongeren

Wapenbezit onder jongeren is niet normaal. Wapens zijn verboden. Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Eenmaal een mes op zak, wordt dit sneller gebruikt met alle ingrijpende gevolgen van dien. Daarom worden de regels over wapens verduidelijkt, zodat sneller kan worden opgetreden als iemand over straat gaat met een huishoudelijk mes of ander voorwerp dat als een steekwapen kan worden gebruikt. Ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de verkoop van legale messen aan minderjarigen te verbieden. Gemeenten, middelbare scholen, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken nauw samen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en -gebruik en dit verder terug te dringen met bijvoorbeeld preventief fouilleren, kluisjescontroles op scholen en een gezamenlijke wapeninzamelactie.