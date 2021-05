Aangehouden voor wapenbezit

Agenten waren op zoek naar de 21-jarige man uit Aardenburg vanwege een eerdere melding van een vernieling. Rond 15.20 uur kregen surveillerende agenten de man in het zicht. Toen de Aardenburger de agenten zag ging hij er vandoor. Na een korte achtervolging te voet kon de man door de agenten worden staandegehouden. Hij verklaarde toen zelf dat hij een nepvuurwapen bij zich had.

De agenten mochten in de tas kijken die de man bij zich had en troffen daar een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan. De 21-jarige man is hierop aangehouden en het nepwapen is in beslag genomen voor onderzoek. Het is verboden om een nepvuurwapen bij je te dragen, omdat het geschikt is voor afdreiging.

De Aardenburger is ingesloten in een politiecellencomplex. Hij wordt donderdag gehoord.