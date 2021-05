Twee verdachten aangehouden na steekincident

Kort na de melding van het incident, rond 20.15 uur, kwamen agenten ter plaatse en is er een onderzoek gestart. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer die meest moest naar het ziekenhuis om aan zijn verwondingen behandeld te worden. Uit onderzoek bleek dat er vermoedelijk drie mannen bij het steekincident betrokken waren. Later op de avond zijn twee van hen, een 16-jarige jongen uit Terheijden en een 14-jarige jongen uit Terheijden aangehouden. Van de derde verdachte is de vermoedelijke identiteit bekend bij de politie, maar hij is nog niet gevonden. De politie vraagt hem zich te komen melden. Wat de aanleiding van het incident was is nog onbekend. De recherche onderzoekt de zaak.