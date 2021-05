Update onderzoek schietpartij Schuureikenweg

Bij het geweldsincident kwam een man van 29 jaar uit Aken (D) om het leven.

Onderzoek

Het rechercheteam is bezig in beeld te brengen wat zich heeft afgespeeld op de Schuureikenweg in Hoensbroek. Zo zijn er onder andere verschillende getuigen gehoord en worden camerabeelden bekeken.

Ook verricht het rechercheteam onderzoek naar de achtergronden van het slachtoffer. Omdat het slachtoffer uit Aken (D) kwam, heeft het rechercheteam contact met de Duitse autoriteiten.

Scenario’s

Op dit moment worden alle mogelijke scenario’s onderzocht.

In de Duitse media is informatie gegeven over het verleden van het slachtoffer. Het onderzoeksteam is hiervan op de hoogte en dit wordt in het onderzoek meegenomen. Het is op dit moment nog te vroeg om inhoudelijk hierop in te gaan en of de aanleiding of toedracht van het schietincident hierin gezocht moet worden.

Onderzoek stoffelijk overschot

Het onderzoek op het stoffelijk overschot is donderdag afgerond.

Inmiddels is wel duidelijk dat er meerdere keren op het slachtoffer geschoten is. In het belang van het onderzoek kan niets verteld worden over het aantal keren dat geschoten is en waar het slachtoffer geraakt is.

Voertuigen

Door getuigen is verklaard dat er zondagmiddag verschillende voertuigen op de plaats delict gezien zijn. Een voertuig is inmiddels in beslag genomen door de politie.

Vluchtroute

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten van de schietpartij via de Schuureikenweg in de richting van Hoensbroek zijn gevlucht.

Ook zijn er meldingen van getuigen dat er direct na het incident personen de N300 overgestoken zijn.

Getuigen

De politie is nog op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over deze vluchtroute en de personen op de N300. Mensen die de verdachten gezien hebben voor, tijdens of direct na de schietpartij, informatie hebben die nog niet gedeeld is met de politie of beelden hebben gemaakt, worden verzocht te bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000.