Drie verdachten aangehouden voor steekincident Thijssestraat

Agenten kregen rond 19.00 uur de melding van een steekincident op de Thijssestraat. Ter hoogte van een bejaardentehuis op de Tak van Poortvlietstraat troffen agenten het zwaargewonde 14- jarige slachtoffer aan. Het slachtoffer ligt op dit moment nog in een ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Kort na dit steekincident werden in het Von Fisennepark in Rijswijk drie jongens van 15, 16 en 17 jaar uit Den Haag aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Camerabeelden

In het kader van het onderzoek komt de politie graag in contact met mensen die donderdagavond 6 mei rond 19.00 uur op de Thijssestraat bijzonderheden zijn opgevallen. Beschikt u over camerabeelden of dashcambeelden of heeft u andere informatie?

Bel dan met de opsporingstiplijn 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Informatie kan ook worden gedeeld via het onderstaande tipformulier.