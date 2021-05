21-jarige Amsterdammer aangehouden voor explosies Rotterdam

In de afgelopen week werden bewoners in verschillende delen van Rotterdam opgeschrikt door explosies. In de nacht van 4 op 5 mei waren een café aan de Bierens de Haanweg en het portiek van een woning aan de Ranonkelstraat doelwit. Afgelopen nacht was het raak bij een café aan het Kreekplein en bij zowel een portiek op de Forelstraat als een portiek op Blecourtstraat. De schade was groot, maar gelukkig raakte er niemand gewond. Het onderzoek leidde vandaag naar de 21-jarige verdachte. De politie doet onderzoek naar het motief van de verdachte. Het onderzoek naar deze reeks explosies gaat dan ook onverminderd verder.

Meer info?

De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u meer informatie of tips? Bel 0900-8844, dit kan ook via onderstaand tipformulier. Liever anoniem melden? Bel 0800-7000. Ook wanneer u camerabeelden bezit en deze nog niet gedeeld heeft met de politie, hoort de politie graag van u.