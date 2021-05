67 nieuwe collega’s beëdigd in Dordrecht

In vier afzonderlijke sessies sprak politiechef Fred Westerbeke deze vrijdag 7 mei de nieuwe collega’s toe en nam de eed en belofte af. “Ïn een tijd waarin nieuwe aanwas hard nodig is, ben ik blij dat jullie deel gaan uitmaken van deze prachtige organisatie”, aldus Westerbeke. Gastspreker en teamchef Rianne Poortvliet voegde daaraan toe: “jullie starten bij een hele mooie eenheid en gaan een vak uitoefenen dat in je hart zit en hoe langer je er werkt zich steeds meer in je nestelt”.

De kersvers beëdigde aspiranten maken deel uit van de nieuwe instroom van agenten, politie- en recherchekundigen. Na een pittige selectieprocedure met sport- en psychologische testen, gaan de aspiranten tijdens hun opleiding kennis en ervaring opdoen op de politieacademie en toepassen in de praktijk.