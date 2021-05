Let u goed op uw omgeving? Zou u de lokbus opmerken?

In de lokbus waren een aantal opvallende zaken in scene gezet die de politie vaak bij afvaldumpingen aantreft. Ook de typische anijsgeur rondom de bus, in dit geval afkomstig van een geurdispenser, doet vermoeden dat het om een verdacht busje gaat. En toch zijn er amper meldingen binnengekomen van mensen die het verdacht vinden dat het busje raar of al een lange tijd geparkeerd stond op dezelfde plek.

De politie roept mensen dan ook op om zulke voertuigen of andere verdachte situaties altijd aan ons te melden. Wij kunnen dan snel ter plaatse komen kijken waar het om gaat, een gevaarlijke situatie meteen afzetten en onderzoek doen naar sporen en herkomst.

Belangrijk is om (een busje met) drugsafval niet aan te raken, tegen aan te duwen of schoppen en geen sigaret in de buurt op te steken. Houd altijd afstand en bel direct 112!

Wilt u liever anoniem een melding doen. Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie ontvangt de melding, u blijft volledig anoniem.