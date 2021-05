Politie op zoek naar dashcambeelden

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer op zondagmiddag 2 mei in zijn auto onderweg weg was en zich rond 17.00 uur ter hoogte van knooppunt Kerensheide bevond. Hij heeft de afslag A76 richting Heerlen genomen en bij de afslag Nuth de N300 richting Landgraaf-Brunssum.

Beelden delen

Automobilisten die op zondag 2 mei tussen 17.00 en 17.25 uur op de A76 tussen knooppunt Kerensheide en afslag Nuth of op de N300 reden en die beelden hebben, worden verzocht deze te uploaden via het tipformulier. Dit geldt voor automobilisten die op weg waren in maar ook vanuit de richting Heerlen en ook voor beide richtingen op de N300.

Deze beelden kunnen helpen om de toedracht c.q. aanleiding van het geweldsincident te reconstrueren.

Ook andere informatie die nog niet gedeeld is met de politie, kan doorgegeven worden. Dit kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.