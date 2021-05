Meerdere aanhoudingen na ongeregeldheden bij trainingscomplex Feyenoord

Foto: stockfoto politie



Naar aanleiding van de vorige laatste training voor de klassieker in januari van dit jaar, was de politie vandaag actief aanwezig rondom het trainingscomplex. In januari hielden supporters zich niet aan de coronamaatregelen en werd er massaal vuurwerk afgestoken. Daarom werd er nu actief gecontroleerd op bezit van vuurwerk en naleving van de coronamaatregelen.



Even voor de training startte, rond 10.30 uur, verzamelde grote groepen supporters zich op de dijk en staken daarbij vuurwerk af. Het werd onrustig. De ME voerde charges uit om de rust te laten wederkeren. De ME kreeg het daarbij flink te voorduren, omdat er onder andere stenen en vuurwerk naar hen werden gegooid. Helaas moesten daardoor ook 6 ME-leden met oorsuizen naar het ziekenhuis voor controle. Uiteindelijk keerde door de inzet van de politie de rust terug bij het trainingscomplex. Er zijn in totaal 8 personen aangehouden, onder andere voor in het bezit zijn van zwaar vuurwerk en het stenen gooien naar de politie. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Geweld tegen hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen medewerkers en hulpverleners onacceptabel. Politiebeambten en hulpverleners hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld zoals in dit geval het gooien met zwaar vuurwerk wordt niet getolereerd.