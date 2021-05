Mogelijk woning beschoten; politie doet onderzoek en zoekt getuigen

Er is meteen een onderzoek gestart, waarbij er sporen worden veiliggesteld.

Maar voor het onderzoek wordt er ook gezocht naar getuigen. Wie heeft er afgelopen nacht iets opvallends gezien in Kerkdriel en omgeving? Mogelijk is er gebruik gemaakt van een auto of een ander vervoermiddel. Hebt u vannacht tussen 03.00 en 04.00 in en rond Kerkdriel een voertuig gezien en heeft u hier meer informatie over? Bel dan de politie via 0900-8844.



Het kan ook zijn dat u in Kerkdriel of omgeving woont en camera’s hebt. Is er op camerabeelden tussen 3.00 en 4.00 uur iets opvallends te zien dat hiermee te maken kan hebben? Bel ook dan de politie om uw beelden te delen.

Als u anoniem wilt blijven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.