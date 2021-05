Verdachte aangehouden na steekincident

Omstreeks 19.30 uur kregen agenten de melding om naar het Wilhelminapark te gaan. In het park bleek het slachtoffer te zijn gestoken door iemand die hij kent vanuit het park. Door het opgegeven signalement, herkende de wijkagent in de omschrijving direct de later aangehouden verdachte. Agenten die in het centrum van Delft reden, zagen daar een man lopen die aan het opgegeven signalement voldeed en hielden hem aan, waarna hij op het politiebureau ingesloten voor verhoor. Het slachtoffer werd voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.