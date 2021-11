Bureau Rijnmond gaat ‘over de grenzen’.

OOSTBURG, HEINKENSZAND en SOUBURG

In één geval was sprake van bankhelpdesk-fraude waarbij een 76-jarige man uit Oostburg ruim 1000 euro kwijtraakte. Eén van de verdachten nam het geld op bij een pinautomaat aan de Groeninx van Zoelenlaan in Rotterdam. Daar zijn beelden van.



In de andere twee gevallen was sprake van zogenaamd ‘vriend in nood’ fraude. Daarbij raakten twee slachtoffers uit Heinkenszand en Oost-Souburg in totaal 7000 euro kwijt. Ook van deze twee pinners zijn beelden toen zij geld opname bij pinautomaten aan de Crooswijkseweg en de 1e Middellandstraat in Rotterdam.