Straatdealers aangehouden in Woerden en Oudewater

De politie hield de verdachten na intensief onderzoek aan. Het gaat om een 50-jarige man uit Oudewater en een 19-jarige man uit Woerden. Bij hen werden verschillende soorten harddrugs, geld, telefoons en dealerbenodigdheden aangetroffen en in beslag genomen. Ook werd een voertuig in beslag genomen. De aanhoudingen vonden plaats na onderzoek door de politie op verschillende plaatsen in het westen van de provincie. Daarnaast werden een 62-jarige en een 18-jarige man, beiden uit Woerden, aangehouden voor belediging.

Het onderzoek gaat onverminderd door.



Gezamenlijke aanpak

Deze onderzoeken maken onderdeel uit van de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit waarin de politie, Openbaar Ministerie en gemeenten in de regio gezamenlijk optrekken. Dit is een integrale aanpak: strafrechtelijk vervolgen gaat hand in hand met bestuursrechtelijke maatregelen en preventie. De gemeenten werken hierin samen met hulpverleners, ouders, scholen en buurtbewoners.

Burgemeester Victor Molkenboer (gemeente Woerden): “Dankzij het snelle optreden van de politie konden deze verdachten worden opgepakt. Samen met de politie, het OM en partners pakken we drugscriminaliteit aan om zo onze gemeenten, maar ook onze jeugd te beschermen. We stellen grenzen. Bijvoorbeeld met deze aanhoudingen, maar ook door panden te sluiten waar drugs wordt aangetroffen. Met jongeren gaan we in gesprek over dat drugshandel niet loont.”

Voorkomen dat jongeren in de drugshandel terecht komen

Met de actie van de afgelopen weken geven politie en OM opnieuw het signaal af dat drugshandel niet loont en hard wordt aangepakt, om daarmee te waarschuwen tegen de verleiding van een criminele loopbaan.

Meld vermoedens van drugshandel

Door ondermijnende drugscriminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid niet alleen strafrechtelijk vervolgen, maar ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, huurcontracten opzeggen en jongeren behoeden voor een criminele loopbaan. Zo maakt de overheid wijken en buurten weer veiliger. De overheid kan dit niet alleen. Burgemeester Danny de Vries (Oudewater): “Inwoners kunnen helpen om de gemeente veilig en leefbaar te houden, door signalen van drugcriminaliteit bij de politie te melden. Dat kan ook anoniem.” Bewoners en ondernemers kunnen vermoedens van drugshandel of –productie melden via 0900 – 8844, anoniem via 0800 – 7000, of via de wijkagent.