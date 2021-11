Politie zoekt getuigen van overval parfumerie

Een bezoeker van de parfumerie vulde in de namiddag van woensdag zijn rugtas met producten uit de winkel. Toen een medewerker de man hier op aan wilde spreken bedreigde hij deze medewerker met een mes. De man vertrok met buit te voet in de richting van station Zaandam.

Signalement

Het volgende signalement van de overvaller is bekend:

Donker getinte huidskleur;

Zwart haar en gezichtsbeharing;

Donkerblauwe jas;

Capuchon met een bontkraag en een zwarte muts;

Zwarte broek;

Donker blauwe rugtas.

Heeft u iets gezien?

De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden waarop de overvaller te zien is? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of deel de beelden via het tipformulier. Heeft u iets gezien of gehoord maar wilt u liever anoniem uw informatie delen, bel dan 0800-7000.

2021240110