Getuigen gezocht na overval op supermarkt

De overvallers kwamen ’s avonds rond 19.20 uur al schreeuwend de supermarkt binnen. Zij bedreigden de eigenaresse met een vuurwapen en dwongen haar de kassa te openen. Toen de eigenaar op de verdachten afliep, verlieten de overvallers de zaak en renden er met de buit vandoor in de richting van het Puntpark.



Signalement

De overvallers waren rond de 20 jaar oud, 1.60 meter lang en waren licht getint. Een van hen droeg een jas van het merk Tommy Hillfiger, deze man had een gezet postuur en droeg een wit mondkapje. De andere man droeg een donkergekleurde jas, een grijze hoodie, een bivakmuts en een wit mondkapje.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen. Neem wanneer u iets gehoord of gezien heeft contact op met de politie via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.