Vrouw aangehouden na winkeldiefstal in Maasdijk

Maasdijk - Een 41-jarige vrouw uit Vlaardingen is woensdagmiddag aangehouden nadat zij in een winkel in Maasdijk boodschappen had gestolen. De vrouw ging er in eerste instantie vandoor, maar werd korte tijd later aangehouden. Zij gedroeg zich erg agressief.