Man gewond na steekincident

De politie kreeg rond 21.15 uur een melding dat er een man zou zijn neergestoken in een kamerverhuurpand aan de Bloemenlaan. Agenten troffen in een van de kamers het gewonde slachtoffer aan. Hij moest met de ambulance mee naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan zijn verwondingen. De verdachte bleek niet meer aanwezig te zijn in het pand. Zijn identiteit is wel bekend bij de politie. De zaak wordt verder onderzocht door de recherche.